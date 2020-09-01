Индия хоть завтра готова подписать торговое соглашение с США

Нью-Дели готов уже завтра подписать торговое соглашение с США, но конкретные сроки зависят от американской стороны.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник глава министерства торговли и промышленности, а также железных дорог Индии Пиюш Гойял, выступая на виртуальном Форуме стратегического партнерства США и Индии в Вашингтоне.

«Мы можем финализировать все, как только внутренняя политическая ситуация в США позволит. Я открыт к тому, чтобы подписать хоть завтра то, что мы согласовали», — сказал он. «У меня только что был разговор с (представителем США на торговых переговорах Робертом) Лайтхайзером, мы оба согласились с тем, что мы можем рассмотреть возможность того, чтобы сделать это до выборов (в США), а в противном случае — вскоре после выборов», — уточнил Гойял.