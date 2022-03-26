Индия стремится заменить Россию и Украину примерно в 30 странах мира (в том числе и в Азербайджане), импортирующих пшеницу.
Как передают индийские СМИ, об этом заявил высокопоставленный правительственный чиновник.
Из этих 30 стран 10-15 уже являются покупателями индийской пшеницы, а также российских и украинских сортов. Однако доля Индии в общем объеме импорта меньше по сравнению с Россией или Украиной.
Помимо этого, есть еще 10-15 стран, которые десятилетиями были эксклюзивными покупателями российской и украинской пшеницы. Индия также внимательно следит за ними, чтобы увеличить экспорт либо через межправительственные сделки, либо через частные каналы. К ним относятся такие страны, как Азербайджан, Египет, Сирия, Марокко, Турция, Судан, Италия, Йемен, Греция, а также страны Северо-Восточной Африки, которые редко покупают индийскую пшеницу.
«Наша цель состоит не в том, чтобы быть временной мерой только для текущего кризиса, а в том, чтобы стать надежным долгосрочным поставщиком пшеницы хорошего качества на рынках, где доминирует российская и украинская пшеница. Мы не стремимся к краткосрочной выгоде, а вместо этого воспользуемся этой возможностью для построения долгосрочных отношений с основными странами-импортерами пшеницы», — сказал председатель Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов (APEDA) Мадхайян Ангамуту.
Ведущими странами-импортерами пшеницы являются Египет, Индонезия, Турция, Китай, Нигерия, Италия, Алжир, Филиппины, Япония, Марокко, Бразилия, Бангладеш, Южная Корея, Нидерланды и Испания.
Из них Индия присутствует только в пяти странах — Бангладеш, Индонезии, Филиппинах, Нигерии и Японии.
Таким образом, у Индии есть значительные возможности для расширения своей базы среди основных стран-импортеров пшеницы сейчас, когда из России и Украины, как ожидается, будут перебои в поставках в течение следующих нескольких месяцев. На Россию и Украину вместе приходится почти 25-30% мировой торговли пшеницей.
Источники издания сообщили, что решение задействовать 30 стран для экспорта пшеницы было принято на заседании министерства торговли в четверг. Поставлена цель экспортировать почти 11-12 млн тонн пшеницы в 2023 финансовом году. Это будет значительно выше, чем рекордные 7–7,25 млн тонн, которые, как ожидается, будут экспортированы в 2022 финансовом году.
Тем не менее, по словам некоторых трейдеров, цель в 10-11 млн тонн выглядит правдоподобной, поскольку экспорт замедлится в сезон дождей из-за проблем с логистикой.
Цены на индийскую пшеницу на мировых рынках подскочили примерно до 360 долларов США за тонну на условиях FOB после кризиса в России. Однако за последние несколько дней он немного снизился до 330–340 долларов США за тонну (FOB).
Текущая цена на индийскую пшеницу по-прежнему самая низкая среди мировых конкурентов (где цены на некоторые сорта достигли даже 400 долларов США за тонну).
Как отмечает издание, отсутствие Украины и России на мировых рынках в течение следующих нескольких месяцев даст индийским трейдерам прекрасную возможность отгрузить рекордные объемы.