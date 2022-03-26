Индия стремится заменить Россию и Украину примерно в 30 странах мира (в том числе и в Азербайджане), импортирующих пшеницу.

Как передают индийские СМИ, об этом заявил высокопоставленный правительственный чиновник.

Из этих 30 стран 10-15 уже являются покупателями индийской пшеницы, а также российских и украинских сортов. Однако доля Индии в общем объеме импорта меньше по сравнению с Россией или Украиной.

Помимо этого, есть еще 10-15 стран, которые десятилетиями были эксклюзивными покупателями российской и украинской пшеницы. Индия также внимательно следит за ними, чтобы увеличить экспорт либо через межправительственные сделки, либо через частные каналы. К ним относятся такие страны, как Азербайджан, Египет, Сирия, Марокко, Турция, Судан, Италия, Йемен, Греция, а также страны Северо-Восточной Африки, которые редко покупают индийскую пшеницу.

«Наша цель состоит не в том, чтобы быть временной мерой только для текущего кризиса, а в том, чтобы стать надежным долгосрочным поставщиком пшеницы хорошего качества на рынках, где доминирует российская и украинская пшеница. Мы не стремимся к краткосрочной выгоде, а вместо этого воспользуемся этой возможностью для построения долгосрочных отношений с основными странами-импортерами пшеницы», — сказал председатель Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов (APEDA) Мадхайян Ангамуту.

Ведущими странами-импортерами пшеницы являются Египет, Индонезия, Турция, Китай, Нигерия, Италия, Алжир, Филиппины, Япония, Марокко, Бразилия, Бангладеш, Южная Корея, Нидерланды и Испания.

Из них Индия присутствует только в пяти странах — Бангладеш, Индонезии, Филиппинах, Нигерии и Японии.

Таким образом, у Индии есть значительные возможности для расширения своей базы среди основных стран-импортеров пшеницы сейчас, когда из России и Украины, как ожидается, будут перебои в поставках в течение следующих нескольких месяцев. На Россию и Украину вместе приходится почти 25-30% мировой торговли пшеницей.

Источники издания сообщили, что решение задействовать 30 стран для экспорта пшеницы было принято на заседании министерства торговли в четверг. Поставлена цель экспортировать почти 11-12 млн тонн пшеницы в 2023 финансовом году. Это будет значительно выше, чем рекордные 7–7,25 млн тонн, которые, как ожидается, будут экспортированы в 2022 финансовом году.

Тем не менее, по словам некоторых трейдеров, цель в 10-11 млн тонн выглядит правдоподобной, поскольку экспорт замедлится в сезон дождей из-за проблем с логистикой.

Цены на индийскую пшеницу на мировых рынках подскочили примерно до 360 долларов США за тонну на условиях FOB после кризиса в России. Однако за последние несколько дней он немного снизился до 330–340 долларов США за тонну (FOB).

Текущая цена на индийскую пшеницу по-прежнему самая низкая среди мировых конкурентов (где цены на некоторые сорта достигли даже 400 долларов США за тонну).

Как отмечает издание, отсутствие Украины и России на мировых рынках в течение следующих нескольких месяцев даст индийским трейдерам прекрасную возможность отгрузить рекордные объемы.

«Ситуация такова, что некоторые трейдеры бронируют грузы даже по 325 долларов США за тонну (FOB), что ниже даже цен на кукурузу. Это показывает отчаяние в удовлетворении спроса», — отмечает один из трейдеров.

Ожидается, что Индия соберет рекордные 111 млн тонн пшеницы в 2022-2023 годах (апрель 2022 года — март 2023 года), что почти на два миллиона тонн больше, чем в этом году.

Отметим, что Азербайджан в январе этого года импортировал пшеницу из России и Казахстана в объеме 93 тысячи 704,52 тонны на сумму 32,475 млн долларов США.