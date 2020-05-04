Импульсивное поведение – не лучшая стратегия против коронавируса

Большинство постсоветских стран к ситуации с пандемией относятся достаточно ответственно, в целом карантинные меры соблюдаются повсеместно. И на этом фоне все больше выделяется своим отношением к болезни Беларусь, а точнее ее руководство.

Для большей наглядности отметим, что по количеству населения эта республика сопоставима с Азербайджаном. Но если у нас количество заражений приближается к 1900, то в Беларуси при 9-миллионном населении уже около 17 тысяч инфицированных и 99 скончавшихся. Это по данным их Минздрава. И при этом президент Александр Лукашенко заявляет, что все под контролем. Более того, он сказал, что не может отменить военный парад к 9 мая, несмотря на коронавирус.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал Лукашенко.

Президент пообещал «никого не тащить на это мероприятие», отметив, что «тысячи и тысячи людей» хотят, чтобы военный парад 9 мая состоялся, передает Deutsche Welle. При этом он выразил уверенность в том, что парад – «не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие».

Лукашенко сказал, что готов принять на параде в Минске и российскую делегацию. Но отметим, что даже в России, где власти давно зомбируют свое население «победобесием», президент Владимир Путин по просьбе ветеранов отменил военный парад 9 мая в Москве, обещав, что он состоится позднее в этом году, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

Мало того, Лукашенко также заявил, что в Беларуси удается сдерживать эпидемию коронавируса. «На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом», — сказал он. И заверил, что в стране достаточно средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения больных атипичной пневмонией COVID-19.

То есть, ничего страшного президент как будто не видит, и парад с тысячами участников и зрителей все равно пройдет, «потому что так хотят люди». Причем ясно, что если бы Лукашенко пришло в голову отменить парад, сильно заморачиваться поиском подходящих причин он бы не стал, таков уж «стиль правления» в Беларуси – там все зависит от его воли. И из всего этого следует какая-то удивительная по своей противоречивости вещь — получается, Лукашенко потворствует распространению заразы. Осознанно или нет – это, конечно, тот еще вопрос. Президент предпочитает успокаивать население, призывая не поддаваться психозу. А еще недавно в стране открылись школы. И национальный футбольный чемпионат в Беларуси не остановлен.

Конечно, столь неоднозначное положение в стране не может не беспокоить других политиков. Например, как передает портал Хартыя’97, один из национальных лидеров Беларуси, председатель Консервативно-Христианской Партии — Белорусский Народный Фронт Зенон Позняк поделился на сайте «Белорусская Солидарность» тревожными мыслями о реальном положении дел с коронавирусом в Беларуси: «Согласно собственным наблюдениям и информации от друзей, знакомых, родственников в медицинских учреждениях, существует приказ не проводить тесты на коронавирус. Исключение: только самые тяжелые случаи. Если уже есть признаки дыхательной недостаточности в сочетании с высокой температурой».

Поэтому, говорит вынужденно проживающий в Варшаве диссидент, официальная цифра зараженных явно катастрофически занижена. Со ссылкой на расчеты врачей, Позняк говорит, что реальное количество инфицированных уже около 150 000 человек.

Очевидно, есть преступное сокрытие информации о количестве погибших, говорит политик в изгнании. «Ситуация, безусловно, будет только ухудшаться. Преступные действия властей (запрет на ношение масок в школах и дистанционное обучение), статистическое мошенничество, ложь в государственных СМИ (где пандемия называется «паника») создают условия для дальнейшего распространения эпидемии и взрывного роста числа пациентов.

Мы попадаем в ситуацию, когда в стране нет жизнеспособного правительства. Люди, которые управляют страной, занимаются исключительно своими пиаровскими и «избирательными» походами в колхозы. Более того, все их действия только усугубляют ситуацию, приводят к большему количеству смертей.

Фактически образовался вакуум власти.

Это могло быть заполнено коалиционным правительством национального спасения, составленным из национальной элиты: политики, ученые, экономисты, медицинские работники», отмечает он.

Как ни крути, а в словах оппозиционера гораздо больше здравого смысла, чем в оценках и поступках действующего президента Беларуси.