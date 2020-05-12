Импорт чая растет, а местное производство падает

Чай – самый популярный напиток в нашей стране, и особым спросом пользуется чай местного производства, ведь его отличают высокие вкусовые качества. В Азербайджане его выращивают в Лянкяранском, Астаринском и Масаллинском районах. Фермеры уже начали сбор майского чая, и некоторые из них считают, что в этом году удастся собрать рекордный урожай чайного листа.

Но, как отмечает # эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов, особого повода для оптимизма в сфере чаеводства нет.

В советское время Азербайджан производил 20 тысяч тонн сухих чайных листьев, а сейчас менее 2 тысяч тонн в год. Сравнивая эти показатели говорить о положительных тенденциях и обильном урожае не приходится.

Напомним, что в стране была принята Государственная программа по развитию чаеводства в Азербайджанской Республике на 2018—2027 гг. Эксперт отмечает, что ранее перед данной отраслью была поставлена цель довести объем производства чая до 3 тысяч тонн, но это так и не было сделано. Удастся ли добиться целей, поставленных в последней госпрограмме– покажет время.

По словам специалиста, часто можно услышать обещания обеспечить страну той или иной продукцией, но они так и остаются обещаниями. В начале года чиновники, а иногда и производители, торжественно обещают увеличить производство. Но под конец года по цифрам можно увидеть отсутствие позитивных перемен, и так каждый раз.

«К сожалению, в сельском хозяйстве в целом, и в чаеводстве в частности, до сих пор не решены элементарные проблемы, которые мешают его развитию. Азербайджанский чай не конкурентоспособен. Чайные плантации растут в последние годы, но их продуктивность падает. Конечно, хотелось бы, чтобы чаеводство в стране нормально развивалось, чтобы урожайность росла. Считаю, что при грамотном подходе ленкаранский чай мог бы занять достойное место на чайном рынке. В принципе, и сейчас по сравнению с тем, что привозят в страну, этот чай, один из лучших. Но можно было бы получать более качественный продукт»,– подчеркивает Магеррамов.

Он отмечает, что монополисты заинтересованы в том, чтобы завозить дешевый зарубежный чай, а тут расфасовывать – часть идет на внутренний рынок, часть продается в другие страны.

В первом квартале этого года, как говорит эксперт, импорт чая в страну увеличился. Если завоз увеличился, это уже говорит о том, что госпрограмма по развитию чаеводства пока не работает так, как хотелось бы.

Пандемия коронавируса –не помеха сбору урожая чая, ведь его можно осуществлять, соблюдая дистанцию и с привлечением техники. А вот других проблем хватает, хотя решить их при желании не составит большого труда, подчеркивает Магеррамов.

Нужно, например, постоянное обеспечение плантаций поливной водой. Воду надо распределить так, чтобы она равномерно доставалась всем, а не так, чтобы кто-то получил ее в большем количестве, а кому-то она не досталась вообще.

Необходимо качественное минеральное удобрение, соответствующее оборудование. Также следует заняться селекцией, развитием науки, подготовкой специалистов.

«Из-за низкой продуктивности, в стране высокая себестоимость чая, и как следствие, его высокая стоимость. Снизить ее реально, ведь если в других странах это смогли сделать, почему нельзя сделать у нас? Во многом, это зависит от опыта и знаний фермеров. В развитых странах фермеры – настоящие специалисты в своей сфере, тогда как у многих наших фермеров нет нужных знаний»,– говорит Магеррамов.

В образовании фермеров должны быть заинтересованы как они сами, так и государство, если оно хочет поднять сельское хозяйство на более высокий уровень. По словам эксперта, в развитых странах в агропарках занимаются, в том числе, образованием фермеров. Если у нас решили развивать систему агропарков, то и нам нужно следовать по тому же пути. Например, можно создать агропарк, специализирующийся на чаеводстве и привлечь к работе в нем ученых, специалистов, которые показали бы фермерам как надо работать. На территории должен быть центр, который бы их обучал, информировал, направлял, в общем, для развития чаеводства нужно прилагать усилия на деле, а не на словах.

Кроме того, как говорит Магеррамов, чиновники не должны мешать фермерам заниматься своим делом. Должна быть справедливая судебная система, чтобы фермеры при возникновении проблем, требующих вмешательства Фемиды, знали, что она вынесет объективное решение.

Не стоит забывать и о том, что с чайного куста удастся получить нормальный урожай только через 6-8 лет после посадки, а ведь все это время фермеру надо вкладываться в свой бизнес. Потому в этой сфере не обойтись без государственных субсидий. Их выделение предусмотрено, но размеры субсидий, по мнению эксперта, должны быть более существенными.