Илона Маска пригласили в Египет убедиться, что пирамиды построили не пришельцы

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предположил, что Великие пирамиды были построены инопланетянами.

«Очевидно, пришельцы построили пирамиды», — написал Маск на своей странице в Twitter. На его пост отреагировали представители египетких властей.

Министр международного сотрудничества Рания аль-Машат, в прошлом возглавлявшая Минтуризма страны, пригласила Маска в Египет, чтобы он мог своими глазами убедиться, что это — не так.

«С восхищением слежу за вашей работой, — написала она в Twitter обращение к Илону Маску. — Приглашаю вас и SpaceX изучить исследования о том, как были возведены пирамиды, а также посмотреть гробницы строителей пирамид. Мистер Маск, мы ждем вас!»