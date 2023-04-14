Американский предприниматель Илон Маск предложил ввести пожизненное наказание за смену пола несовершеннолетним. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он стал взрослым и может самостоятельно дать согласие, должен отправиться в тюрьму до конца жизни», — сказал он.

Ранее Маск был включен в список 100 самых влиятельных людей журнала Time в 2023 году в пятый раз, но его деятельность на посту гендиректора компании описали крайне негативно.

Журналистка Кара Свишер назвала миллиардера «самым богатым онлайн-троллем в мире», указав на то, что он приобрел Twitter в конце прошлого года. «Это позор, потому что многое из того, что он пытался сделать за свою карьеру, было смелым и вдохновляющим», — посчитала она.

По версии Свишер, под руководством Маска Twitter «превратился в непрекращающуюся истерику из обид», а сам бизнесмен «тратит слишком много своего времени, возясь с токсичной скрипкой, пока она горит». (sports.ru)