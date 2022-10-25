Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал чемпиона мира по шахматам и российского оппозиционера Гарри Каспарова «идиотом» и «придурком» — в ответ на критику гроссмейстера позиции бизнесмена по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее Маск заявил, что для достижения мира украинские власти должны пойти на уступки Владимиру Путину. Гарри Каспаров, комментируя это, написал в своих соцсетях следующее: «Почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота». В ответ Илон Маск написал в твиттере, что «хотя это и правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот».

«У меня даже дома нет, не говоря уже об особняке, придурок», — добавил он, обращаясь непосредственно к шахматисту. (svoboda.org)