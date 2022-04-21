Американский бизнесмен Илон Маск готов начать переговоры по поводу покупки мессенджера Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по ценным бумагам СШA (SEC).

«Для финансирования сделки в качестве потенциального коммерческого предложения получены документы с обязательствами предоставить примерно $46,5 млрд», — говорится в сообщении.

В SEC отметили, что Маск стремится заключить окончательное соглашение о приобретении Twitter и выражает готовность немедленно начать переговоры.

По данным Комиссии, для покупки соцсети $25,5 млрд Маск получит от Morgan Stanley Senior Funding. Еще часть привлечет под залог акций компании Tesla. Остальные $21 млрд Маск заплатит из собственных средств.

Илон Маск сообщил о намерении купить 100% акций мессенджера по цене 54,2 доллара за штуку в начале апреля. (Газета.Ру)