Иллюзия, поиск смысла и ускользающая реальность: в Баку открывается выставка современного искусства

Пространство Современного Искусства YARAT организует вторую совместную выставку в рамках ARTIM Flux «Не беги! То, что ты видишь, всего лишь мираж…». В экспозиции — работы Агиля Абдуллаева, Наргиз Aскеровой, Катерины Борцовой, Руслана Гулиева, Адама Панчука, Лены Скрипкиной и Елизаветы Залиевой.

ARTIM Flux – это платформа, поддерживающая творческих людей в реализации их специфических проектов, которые бросают вызов концепции статичной экспозиции, через раскрытие моментов изменения и преобразования. Цель этого формата — раскрыть пространство для процесса на основе экспериментов, становление живого организма, объединяющего и развивающегося через творчество.

Как сообщает #, открытие выставки состоится 30 апреля в Пространстве Artim, расположенном в Ичери шехер. На выставке будут представлены работы художников, исследующих различные подходы к ускользающей реальности.

Основная отсылка выставки связана с аллегорией пещеры, описанной древнегреческим философом Платоном в произведении «Государство», в котором группа людей прикована к стене в пещере и видит проекции из теней объектов, проходящих мимо них в свете огня, горящего за ними. Для «узников теней», эта версия реальности является единственно истинным и точным представлением действительности. Так же, как в символике этой истории, где люди находятся в плену одного способа восприятия — видеть миражи поверхностной истины и воспринимать тени как их реальность — экспозиция предлагает взглянуть за грань: является ли истина, которую мы видим такой нематериальной и темной как тени, или существует еще другая грань?

Групповой показ раскрывает как индивидуальные, так и коллективные восприятия неустойчивой природы реальности через призмы различных подходов, повествований и рефлексий художников.

Художники пытаются осветить и подвергнуть сомнению такие темы как сны, память и иллюзия, тень и свет, правда и ее восприятие, страх и надежда, откровение и тайна, цикличность и движения, забытые истории и поверхностность.

Название выставки «Не беги! То, что ты видишь, всего лишь мираж…» является адаптацией выдержки из поэмы Низами Гянджеви и основано на феномене «Фата Моргана» — одна из форм миража, быстро меняющий изображение, больше похожий на глюк на горизонте, чаще появляющийся в виде волшебного замка, его можно наблюдать как на море, так и на суше.

Инсталляция «Союзники носят радужную булавку» — двухсерийный короткометражный фильм Агиля Абдуллаева, в котором квир-союзничество рассматривается как часть социальной ответственности и развития в постдискриминационное будущее. Фильм переосмысливает постфутуризм в локальном контексте в диалогах четырех друзей по отношению к будущему, основанному на постклассных привилегиях. В фильме представлены два диалога с поэтическим языком, сопровождаемые персонажами: первая часть подчеркивает концепцию привилегий, а вторая часть фокусируется на дискриминации, пытаясь найти баланс в форме союзника, а также обращаясь к социальным и культурным кодексам местного общества.

В работе Наргиз Аскеровой «Гея», нано-примеры искусства увеличивают мелкие детали природных объектов, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, но упускаем из виду в быстро меняющемся мире глобализации. Художник приглашает зрителя бросить повторный взгляд на окружающую среду, и посмотреть глубже поверхности — на невидимую и волшебную нано-жизнь.

В работе «Самоходность», который обозначает термин, означающий изменения в объекте под влиянием внутренних противоречий, факторов и условий, Катерина Борцова исследует концепции смещения и преобразования. Карта в ее работе изображает непрерывную связь между прошлым и настоящим через циклические преобразования.

Серия скульптур Руслана Гулиева «Без названия» была создана по мотивам короткого рассказа русского классика Федора Достоевского «Белые ночи». Эта скульптура о невысказанном, неувиденном, и даже неосмысленном, а значит, скрытых мечтах об иллюзорном мире в поисках смысла жизни.

Лена Скрипкина в видео-мэппинге «Пещера Платона» делает прямую отсылку к платоновской аллегории пещеры. Инсталляция изображает три мира, представляющие мифологическую схему погружения в пещеру, и создает возможность для постижения истинной реальности через метафизику столкновения с объектом, портретом иллюзии и работой памяти.

Эти и другие работы бакинцы, соскучившиеся по вернисажам и выставкам, смогут увидеть ежедневно, с 30 апреля по 20 августа. Вход на выставку – свободный, однако организаторы предупреждают о том, что в связи с пандемией и карантином одновременное количество посетителей на выставочной площадке будет ограничено до 10 человек.