Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы.

В тексте соболезнования говорится:

«Нас крайне опечалила новость о гибели членов экипажа в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы 30 ноября 2021 года на авиационном полигоне «Гарахейбат» на территории Хызинского района.

Мы вместе с Мехрибан ханум переживаем с вами горечь этой тяжелой утраты, разделяем вашу боль, выражаем вам и вашим родным глубокие соболезнования.

Аллах рэхмет элясин!»