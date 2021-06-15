15 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в город Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в Физулинском районе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на вторник прибыл в Баку из Брюсселя, где принимал участие в саммите НАТО.

В рамках визита турецкий лидер посетит освобожденный от армянской оккупации город Шушу, выступит в парламенте Азербайджана.

Турецкого лидера в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и др.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что подпишет в Шуше полномасштабное межгосударственное соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.