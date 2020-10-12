Ильхам Алиев: Решение об атаке Гянджи принял лично Пашинян

«Виновником атаки на Гянджу является военно-политическое руководство Армении. По имеющейся у нас информации, это решение было принято лично Пашиняном. Его морально-психологическое состояние очень напряженное, и он принимает неадекватные решения».

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Haber Global.

«К примеру, несколько раз они пытались снова оккупировать Гадрут. По информации, предоставленной мне утром, в эту ночь большая группа спецназовцев, прибывших из Армении, попыталась вновь оккупировать Гадрут. Хотя со стратегической точки зрения это не имеет большого значения для Армении. Эта группа была обезврежена. Жертвы, которые принесла Армения этой ночью, являются результатом безответственной и хищнической политики Пашиняна», — подчеркнул глава государства.