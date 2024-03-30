«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — отметил он и добавил, что армянская сторона «так и не решилась узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов». (ТАСС)