4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

Как передает #, информация об этом размещена на официальном сайте главы АР.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам азербайджано-германских двусторонних отношений, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Анналена Бербок подчеркнула, что Германия поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора и Брюссельскую платформу, реализуемую при поддержке Европейского Союза. Она также выразила готовность Германии оказать помощь в преодолении минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан.

Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой визит в Германию в марте этого года и встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Ильхам Алиев выразил поддержку региональному сотрудничеству между странами Южного Кавказа, отметив, что сотрудничество между тремя государствами до сих пор невозможно в результате агрессии Армении против Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что Армения в течение последних трех лет осуществляла поставки оружия и военной силы в Карабахский регион Азербайджана.

Ильхам Алиев заявил, что поздравление, адресованное Николом Пашиняном 2 сентября незаконному режиму, который создала и поддерживала Армения на территориях Азербайджана, проведение 9 сентября так называемых «выборов» были провокацией, которая способствовала обострению ситуации в регионе. Ильхам Алиев отметил, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан восстановил свой суверенитет. Президент подчеркнул, что наша страна поддерживает нормализацию отношений с Арменией, подписание мирного договора, региональную мирную повестку.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних связей между Азербайджаном и Германией.