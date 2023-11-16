Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, который находится в Украине с визитом.

Зеленский поздравил Кэмерона с назначением министром иностранных дел и поблагодарил за то, что свой первый рабочий визит в новой должности он совершил в Киев, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за твердую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании, и рады, что вы прибыли в Украину», – сказал Зеленский.

Президент высоко оценил оборонное сотрудничество с Соединенным Королевством, что позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения, в частности благодаря дальнобойному оружию. Глава государства подчеркнул, что еще одним важным приоритетом в преддверии зимнего периода является усиление украинской системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Обсуждалась ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного «зернового коридора». Зеленский поблагодарил британское правительство за активную поддержку функционирования этого маршрута и совместные усилия по внедрению страхования проходящих им гражданских судов.

Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой «Группой семи» на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины.

Отдельное внимание уделялось вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержке Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.