Повестка азербайджано-венгерских связей расширилась, по всем направлениям уже есть хорошие результаты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.

С удовлетворением вспомнив свой последний визит в Венгрию, глава государства подчеркнул хорошие результаты этого визита, важность посещения Мартоном Надем нашей страны с точки зрения развития двусторонних отношений. Отметив, что визит министра экономического развития Венгрии создает хорошую возможность для определения направлений будущего сотрудничества на основе достигнутых договоренностей, Президент Азербайджана подчеркнул, что повестка связей расширяется, по всем направлениям уже есть хорошие результаты.