Ильхам Алиев посетил Шеки — ФОТО/ОБНОВЛЕНО

29 июля в Шеки сдана в эксплуатацию больница модульного типа, предназначенная для лечения больных с коронавирусом.

Как передает АПА, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с созданными в больнице условиями.

Глава государства был проинформирован о том, что, как и в других корпусах инфекционных заболеваний модульного типа, здесь созданы все необходимые условия для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом, с симптомами средней тяжести. Создание этих комплексов вблизи районных центральных больниц позволяет обеспечить единое управление и медицинскую координацию. В то же время это открывает широкие возможности для того, чтобы пациенты были охвачены необходимыми медицинским услугами.

Было отмечено, что в состоящей из трех корпусов больнице площадью 3 тысячи квадратных метров имеется 100 палат и 200 койко-мест.

Больница оснащена централизованной системой кислородного генератора. Установленная здесь специальная система вентиляции после очищения воздуха подает его в палаты.

Напомним, что вспомогательные больничные корпуса модульного типа за короткое время были установлены на простом бетонном фундаменте. Если необходимость в них отпадет, их можно будет переместить на другие участки и использовать для других целей.

После ознакомления с больницей президент Ильхам Алиев встретился с врачами.

Глава государства выступил на встрече.

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29 июля состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз Шекинского района.

B открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что эта дорога протяженностью 33 километра относится к четвертой технической категории и является двухполосной. Автомобильная дорога Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз, реконструированная на основании соответствующего Распоряжения Президента Азербайджана, подписанного в прошлом году, соединяет 6 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек. На 17-м километре автомобильной дороги был отремонтирован железобетонный мост через реку Эйричай длиной 59, габаритом 7,4 метра.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о проекте строительства Ширинбулагской автомобильной дороги, отходящей от 134 километра автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки на территории Шекинского района. Было сообщено, что протяженность этой дороги, соединяющей 5 населенных пунктов с населением 4 тысячи человек, составляет 28,1 километра.

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29 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Шеки.

Как передает АПА, глава государства посетил возведенный в центре города Шеки памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.