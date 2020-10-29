Ильхам Алиев подписал указ об организации временного управления на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджанской Республики будут созданы временные комендатуры, осуществляющие особое управление по каждому району.

Как сообщает АПА, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики».

Согласно указу, Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать деятельность временных комендатур.

В то же время, временные комендатуры должны координировать свою деятельность с Министерством обороны и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

Министерство обороны Азербайджанской Республики и Министерство внутренних дел Азербайджанской республики введут особый режим въезда-выезда на освобожденных территориях.