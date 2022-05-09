9 мая исполняется 77 лет исторической Победе над фашизмом.

Как передает АПА, по этому случаю президент Азербайджанской Республики, главнокомандующий Ильхам Алиев посетил могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложил цветы к его памятнику и почтил память всех сынов Азербайджана, погибших на войне.

Отметим, азербайджанский народ внес весомый вклад в историческую победу над фашизмом. Наш народ, которому принадлежат огромные заслуги в достижении Победы, проводил на фронт 600 тысяч своих сыновей и дочерей. Из них более 300 тысяч героически погибли в боях. За отвагу, проявленную в этой войне, 123 представителя Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающее значение в этой Победе представляла азербайджанская нефть. Азербайджан являлся основным поставщиком горюче-смазочных материалов для Советской армии. 90 процентов моторных масел, 80 процентов бензинa и 70 процентов нефти поставлялось Азербайджаном.

Люди всегда помнят историческую отвагу сынов Азербайджана, прошедших славный боевой путь в Великой Отечественной войне. Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев, возвратившись к власти в 1993 году, восстановил права ветеранов войны, назвал их «золотым фондом нашего народа». Решение социальных проблем ветеранов войны находится в центре внимания и Президента Ильхама Алиева. Накануне 9 мая – Дня Победы им оказывается материальная помощь.

Дорогая память всех наших сыновей и дочерей, павших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне 1941-1945 годов, будет жить в сердцах нашего народа вечно.