Президент Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому Франциску по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Ваше святейшество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом.

Мы придаем особое значение связям со Святым Престолом. С удовлетворением хочу отметить, что наши отношения, характеризующиеся взаимным уважением, за тридцатилетний период прошли большой путь развития. Исторические визиты Папы Иоанна Павла II в мае 2002 года и Вашего святейшества в октябре 2016 года в Азербайджан приобрели важное значение как с точки зрения наших двусторонних связей, так и с точки зрения межцивилизационного диалога. Я также с самыми приятными впечатлениями вспоминаю три своих официальных визита в Ватикан, встречи, которые мы провели с Вами как в Баку, так и в Ватикане.

Одним из знаменательных событий в истории наших отношений стало открытие в 2008 году в Баку Католической церкви. А в 2012 году в Ватикане впервые была проведена выставка, посвященная мусульманской стране – Азербайджану. Все это — проявление нашего сотрудничества и совместных усилий по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога, сохранению общечеловеческих ценностей, укреплению солидарности между людьми.

Хотел бы особо подчеркнуть плодотворное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом. Фондом осуществлено восстановление в Ватикане ряда исторических памятников, имеющих общечеловеческую ценность, проведена большая работа в области сохранения культурного наследия. Эти проекты, реализованные Фондом, еще раз подтверждают традиционную роль Азербайджана как страны, приверженной мультикультуральным ценностям и продвигающей эти ценности.

Ваше святейшество,

Вы вносите большой личный вклад в развитие связей между Азербайджаном и Святым Престолом, расширение нашего конструктивного диалога. Выражаю Вам благодарность за постоянную высокую оценку азербайджанских традиций мультикультурализма и толерантности.

Верю, что сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, поощрению толерантности в мире.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей высшей миссии во имя святых целей».