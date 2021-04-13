Ильхам Алиев: «Коридор в Нахчыван не повредит ничьим интересам»

Коридор в Нахчыван не отрежет Иран от Армении и не повредит ничьим интересам.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая в Университете ADA на вопрос иранского журналиста, выразившего беспокойство иранских экспертов касательно этого коридора.

«Касательно обеспокоенности насчет границ, это беспокойство совершенно безосновательно. Некоторое беспокойство было в самом начале послевоенного периода. Высокопоставленная иранская делегация посетила Азербайджан. Мы подробно обсудили с главой МИД Ирана Зарифом и с заместителем главы МИД Аббасом Аракчи наши точки зрения. Мы нашли общую почву. Иранская делегация также после посетила Россию, Турцию, обсудили тот же вопрос и пришли к полному консенсусу. Иран поддерживает этот проект а также «3 + 3» формат.

Это никак не отрежет Иран от Армении, это будет соединение железных дорог, дорог. То есть никак не отрежет их, не повредит ничьим интересам. Напротив, позволит Ирану посредством Нахчыванской железной дороги ездить в Ерасх, в Армению.

Думаю, мы имеем полную поддержку Ирана в этом проекте», — заявил президент Азербайджана.

Он отметил, что восстановление границы с Ираном открывает новые возможности, в том числе в вопросе строительства и эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин»: «Как вы знаете, мы подписали соглашение с Ираном в рамках одного из моих визитов в Иран. К сожалению, некоторые критики пытались обвинить Азербайджан за это, говоря «Почему Азербайджан подписывает это соглашение, не имея контроля за ситуацией?», но они не смогли понять, что подписывая его, Иран в очередной раз поддержал нашу территориальную целостность, в очередной раз демонстрируя, что это наша суверенная территория».

По его словам, Азербайджан уже начал сотрудничество с иранской стороной по созданию Худаферинской ГЭС мощностью 200 МВт.