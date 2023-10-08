8 октября по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию.

В грузинских СМИ визит назвали неожиданным, т.к. он официально не анонсировался.

Администрация правительства Грузии сообщила, что Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ближайшие часы, после переговоров, сделают совместное заявление для прессы.

Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и другие официальные лица.