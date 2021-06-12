«Реализация Южного газового коридора создала совершенно новый формат сотрудничества, долгосрочного сотрудничества. Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа, является основным рынком для нашей нефти».

Как передает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

Глава государства отметил, что это действительно важные достижения в двустороннем сотрудничестве, и Южный газовый коридор — поистине исторический проект, проект исторического значения и большой сложности.

«Но сейчас я думаю, что после всего достигнутого, мы должны смотреть в будущее и дружественные страны должны найти новые сферы для практического сотрудничества. Я уверен, что это произойдет. Так как итальянские компании — в числе первых иностранных компаний, начавших работать над восстановлением освобожденных территорий. Вы знаете, что есть проекты, имеющие для Азербайджана большое значение, символическое значение, а также проекты экономического развития и инфраструктурные проекты. В энергетическом секторе, в производстве электроэнергии итальянские компании уже вовлечены в реконструкцию разрушенных гидроэлектростанций, переработку и производство в других сферах. Таким образом, это действительно свидетельствует о том, что мы являемся стратегическими партнерами не только на бумаге, на документе, но и в реальности. Уверен, что вы будете осуществлять активную деятельность в Азербайджане для дальнейшего поощрения нашего двустороннего сотрудничества в различных сферах, чтобы наше двустороннее сотрудничество было долгосрочным, устойчивым и успешным. Еще раз добро пожаловать!», — сказал президент Ильхам Алиев.