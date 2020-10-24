Ильхам Алиев: Если Армения остановится, остановимся и мы, остальное завершат дипломаты

«Мы готовы остановиться сегодня. Я говорил это с 10 октября, когда в Москве обе стороны пришли к соглашению о прекращении огня. Я сказал, что чем быстрее закончится военная часть решения проблемы, тем лучше», заявил в интервью французскому изданию Figaro президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев .

«Мы хотим перейти за стол переговоров. Однако, к сожалению, Армения грубо нарушила прекращение огня и атаковала Гянджу. 17 октября после вступления в силу очередного прекращения огня они нарушили его через две минуты. Поэтому если они сегодня остановятся, мы остановимся, и остальную работу выполнят дипломаты. Если они не остановятся, мы пойдем до конца, чтобы освободить все оккупированные территории», — добавил глава государства.