Ильхам Алиев: Армения напала на нас — это единодушное мнение международных наблюдателей

«Мы не переходили 27 сентября в военное наступление на Нагорный Карабах, это Армения перешла в наступление на Азербайджан. В первые часы этого военного наступления у нас были жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих. Это была третья военная провокация со стороны Армении против Азербайджана за три месяца. В первый раз они совершили нападение на нас на армяно-азербайджанской государственной границе, находящейся далеко от Карабахского региона», сказал в ходе интервью французской газете Le Figaro президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что единодушное мнение международных наблюдателей было таково, что Армения совершила нападение на нас.

«Они хотели оккупировать новые территории. Хотели захватить контроль над нашей стратегической энергетической инфраструктурой, расположенной в нескольких километрах от государственной границы с Арменией. Вам, наверное, тоже известно, что Трансадриатический трубопровод, можно сказать, завершен. Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности не только Азербайджана, но и Европы. Считаем, что одной из целей Армении было захватить контроль над этим трубопроводом и шантажировать нас, а возможно, и европейских потребителей. Им был дан серьезный ответ. Мы добились того, что они отступили».

Говоря о военных целях нападения Армении 27 сентября, президент Ильхам Алиев отметил, что они заключались в том, чтобы сохранить неизменным статус-кво, переложить на нас вину за эту эскалацию, полностью сорвать переговоры, вовлечь в конфликт третьи страны и интернационализировать его.

«В результате мы освободили часть признанных на международном уровне территорий Азербайджана и продолжаем их освобождать».