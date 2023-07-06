Не хотелось бы огорчать наших читателей – граждан Азербайджана — неприятной новостью, но чувство долга вынуждает нас это сделать. Мы должны предупредить сограждан об опасности, которая уже завтра может обрушиться на нас. Прямо напасть какая-то: не успели азербайджанцы благополучно пережить недавнее землетрясение, как уже мы можем столкнуться с печальными последствиями «вулкана». И это вам не какие- то там грязевые вулканы. Речь идет об «арцахском вулкане», который должен взорваться в ближайшие дни.

Но «благородные» и пока еще недобитые сепаратисты, которые засиделись на нашей земле, прежде чем взорваться, решили сперва «припугнуть» нас президентом России Владимиром Путиным.

«Наполовину отгеноциденные арцахы», от которых отказались даже их соплеменники в Армении, решили искать «защиты и справедливости» в Москве. Оказывается, «президент арцаха» Араик Арутюнян, не вынеся лишений и голода, возникших в «арцахе» в результате азербайджанской «блокады», написал российскому президенту письмо, в котором плакался в жилетку Путину в связи с «критической ситуацией».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам «председатель антикризисного совета при президенте арцаха» Тигран Петросян.

«Кого мы ждем, чего мы ждем, обязательно дети должны остаться голодными, чтобы мы пробудились?

Абсолютное большинство «арцахцев» (здесь и далее кавычки #) поверило не руководителю РА, не руководителю «арцаха», а словам президента РФ Путина о том, что армяне будут жить в «арцахе» безопасно и достойно.

Сегодня мы не живем, а существуем, наше молчание день ото дня усугубляет положение «страны и народа», а те, кто обещали нам безопасность, достоинство и свободное передвижение, перевозят себе еду на вертолете, оставляя нас в таком положении.

«Власти» направили Путину письмо, в котором представлено тяжелейшее положение «страны и народа». Думаю, что если завтра мы не увидим четких шагов со стороны России, то молчание будет равносильно гибели…

Завтра тоже потерпим, потом, как вулкан, мы должны взорваться — ради наших детей, ради нашего достоинства…», — написал Петросян. Для убедительности данная новость в армянских СМИ была сопровождена портретом Путина, выложенного перед памятником «деду и бабке» в Ханкенди.

К «вулкану» мы еще вернемся, а пока поговорим о вопросах, которыми задаются Петросян в своем «гневном» и патетическом тексте.

Как ни странно, но эти же вопросы «кого и чего вы ждете, когда вы пробудитесь?», интересуют и нас. Действительно, зачем кого-то и чего-то ждать сепаратистским элементам в Карабахском регионе, если им давно уже пора паковать чемоданы и убираться со священной карабахской земли.

Причем, убираться даже не в Армению, где их презрительно называют «карабахскими ишаками», а прямиком в Россию. Соберетесь там в одну большую общину, создадите «арцахскую республику», а затем потребуете «независимости». «Арцахцы, арцахки и арцахята» будут сильно удивлены реакцией на их «акт независимости» российских властей. Никакого диалога, обеспечения прав и безопасности им не светит: бойня будет похлеще чеченской в конце 90-ых – начале нулевых.

Но у сепаратистов и обманутого ими армянского населения Карабахского региона есть и другой вариант: реинтеграция в азербайджанское общество и беспрекословное соблюдение законов Азербайджана.

А вот все эти рабские телодвижения и падание ниц перед Россией и непосредственно перед Путиным никакого результата не дадут. Помнится, в апреле прошлого года «гордые арцахцы» также продемонстрировали свои рабские привычки, выложив в Ханкенди в форме буквы «Z» изображение российского флага.

Кстати, это фото в соцсети выложила кремлевская шавка Маргарита Симоньян, сопроводив его комментарием в пользу присоединения Карабаха к России.

Однако буква «Z» не помогла, не поможет и портрет Путина или письмо Арутюняна.

Но есть еще одна возможность, которую не использовали «арцахцы». Для этого нужно вспомнить свое далекое прошлое.

В «древней Армении» тоже жил армянский царь – любитель письма писать. Звали его Абгар V. Так вот, этот самый армянин написал письмо не кому-нибудь, а самому Иисусу Христу. И что самое интересное: армянские мифы гласят, что Христос, забросив все свои дела, все проповеди, демонстрацию чудес, ответил Абгару.

Армянские сказочники, правда, не уточняют, на каком языке велась переписка, но, вряд ли Абгар знал арамейский, а Христос, тем более, армянский язык.

Таким образом, «арцахцы», вспомнив эту сказку, могут обратиться в более высокую для них инстанцию, и написать письмо своей языческой богине Анаит. Думается, что армянская богиня «древнейшей профессии» (речь не о политике и не журналистике) не оставит без ответа мольбу «умирающих арцахцев».

А что касается взрывающегося вулкана, который обещает Петросян, то, как говорится, напугал дроны ВС Азербайджана стремительным бегом. Если что, мы с удовольствием поможем сепаратистам взорваться. «Байрактар» вам в помощь!