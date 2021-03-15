«Их главная задача – удержать убегающих из Нагорного Карабаха мирных жителей»

По всей видимости, нахождение под защитой российских миротворцев отнюдь не способствует отрезвлению продолжающей оставаться у власти в Нагорном Карабахе сепаратистской верхушки местных армян.

Вот свежие примеры.

Вечером в пятницу в резиденции «президента» Карабаха приняли жителей, переселенных из ряда населенных пунктов «Нагорно-Карабахской Республики». Об этом сообщило Общественное телевидение Карабаха (то есть, у них и ТВ свое никуда не делось).

«Президент НКР» Араик Арутюнян, в частности, заявил, что они не откажутся от Гадрута. «Наша борьба будет продолжаться путем мирных переговоров, чтобы вернуть хотя бы территории бывшей НКАО, которые мы потеряли», — сказал «президент».

Смахивает на какой-то бред – он не только верит в продолжение существования «НКР», но и хочет «возвращения» Гадрута в результате каких-то «мирных переговоров» с Баку.

Мало того, там открыто плюют на конкретные пункты Трехстороннего заявления от 9-10 ноября. Тем же вечером в эфире того же Общественного ТВ Карабаха выступил небезызвестный «секретарь Совета безопасности Карабаха» Виталий Баласанян, который заявил, что Нагорный Карабах сохранит свои Вооруженные Силы.

«Чтобы ни у кого и в мыслях не было, будто у Карабаха не будет Вооруженных Сил. У Карабаха были, есть и будут Вооруженные Силы, более мобильные и более боеспособные», — заявил самозваный «секретарь Совбеза».

Он также добавил, что Карабах сохранится в качестве армянского субъекта.

И как же быть со всем этим? Что может предпринять Баку хотя бы для того, чтобы не открывали громко рот вот эти главные сепаратисты? Иначе ведь странная ситуация вырисовывается – первые лица Азербайджана похваляются победой в войне, а сепаратисты абсолютно безнаказанно, в присутствии российских миротворцев, заявляют, что не только «НКР», но и «Армия обороны Арцаха» у них есть и будет. Надо что-то делать. Но что?

Эти моменты прокомментировал # Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета:

— Бредовость идей и абсурдные заявления Арутюняна и Баласаняна, конечно, более чем очевидны. Эти недобитые элементы бывшего сепаратистского режима, обосновавшегося в Ханкенди, пытаются сегодня внушить, видимо, населению, проживающему там, что создание какого-то нового образования — это реальность. Думаю, их главная задача – удержать убегающих сегодня мирных жителей из Нагорного Карабаха. Потому что, по имеющимся данным, число их снова сокращается: некоторые возвращаются в Армению, а другая часть переезжает в Россию.

Вступать в переговоры с этой недобитой частью сепаратистского режима Баку, конечно, не намерен. Я уверен в этом. Мы не садились с ними за стол переговоров даже в прежние времена, когда шли интенсивные переговоры между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Минской группы ОБСЕ, не считая их серьезным игроком, элементом в переговорном процессе.

Вряд ли они способны создать что-либо похожее на армию, но то, что террористические отряды у них будут, это, видимо, факт очевидный. И в этом вопросе, конечно же, нам нужны очень серьезные подходы.

Может даже там до сих пор существует телевизионная ретрансляционная станция, громко называемая «Общественным ТВ». Ну, пусть это будет на их совести, если это их успокаивает. Думаю, это тоже носит в определенном смысле временный характер.

Другой вопрос, что мы видим столь наплевательское отношение с их стороны. Вот эти громкие заявления по поводу вооруженных сил, по поводу переговорного процесса. И по поводу вообще дальнейших планов так сказать государственно-политического устройства этого так называемого образования. Вот это, конечно же, делается, по всей вероятности, с молчаливого согласия российских миротворцев. И это, конечно, не должно не беспокоить нас.

Говорить, конечно, можно всё, что угодно, делать самые громкие заявления, выступать с высокопарными речами, давать обещания, говорить о грандиозном строительстве «Армии Арцаха». Но для нас важны не разговоры, а действия. Вот если начнутся попытки реализации всего этого бреда, то здесь, конечно, реакция Баку должна быть молниеносной и очень жесткой. Один раз мы сломали хребет Вооруженным силам Армении, которые держали под оккупацией наши территории, города и районы. Если сепаратисты продолжат идти в русле таких идей, я думаю, им надо будет на практике напомнить, что происходило в течение 44 дней, и какими путями бежали с территории Азербайджана «доблестные» офицеры и солдаты Республики Армения. То есть, если остатки недобитых сепаратистов не уймутся, подобная история может повториться и с ними.