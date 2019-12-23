«Игра в снежки летом»: азербайджанские актеры отдали дань памяти Вагифу Самедоглы

В Русском драмтеатре — очередная премьера. Главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский представил публике спектакль по пьесе Вагифа Самедоглы «Игра в снежки летом».

Как сообщает #, постановка была осуществлена в рамках государственного заказа Министерства культуры Азербайджана и приурочена к 80-летию со дня рождения Вагифа Самедоглы.

Творчество Вагифа Самедоглу занимает особое место в азербайджанской литературе. Сын великого Самеда Вургуна был мастером-мыслителем, способным проникать в глубину человеческих отношений, раскрывать самые тонкие грани социального характера. Важное место в его творчестве занимают вопросы философского осмысления мира.

«Игра в снежки летом» — одна из самых пронзительных пьес Вагифа Самедоглы.

Александр Шаровский, следуя своему четко узнаваемому стилю и высокому профессиональному мастерству, в очередной раз смог заворожить зрителя — двухчасовая постановка смотрится на одном дыхании.

Помогал в этом режиссеру замечательный актерский ансамбль: Рита Амирбекова (Народная артистка), Аян Мир-Касимова (Народная артистка), Салман Байрамов (Заслуженный артист), Мурад Исмайлов, Ягуб Зейналов, Хаджар Агаева, Юрий Омельченко, Эльшад Муртузов, Белла Сафина, Рустам Керимов, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев, Надир Абдурагимбеков.

Неподражаемая Аян Мир-Касимова в роли соседки Таджмахал влюбила в себя абсолютно всех зрителей. В который раз утвердились в образах характерных героев Хаджар Агаева и Мурад Исмайлов, блеснул, оставив яркий шлейф впечатлений от своей, пусть и эпизодической, роли Заур Терегулов. Невероятно хорош оказался Юрий Омельченко, а Рита Амирбекова восхитила зрителей уже одним только своим появлением на сцене – актриса, по которой очень соскучился зритель, выглядела просто превосходно!

Впереди зрителей Русского драматического театра ждет еще одна премьера, заключительная в уходящем году и адресованная юным зрителям.

28 декабря на сцене театра покажут «Приключения Алладина, принцессы Жасмин и Джина-духа лампы» по мотивам сказки «Волшебная лампа Алладина».

Руководителем постановки является Александр Шаровский, режиссером — хореографом — Рауля Турккан, художником по декорациям — Александр Федоров, художником по костюмам Ольга Аббасова. Музыкальное оформление постановки принадлежит Владимиру Неверову.