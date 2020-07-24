Иголка в хлебе: в «тандыре» из Bazarstore обнаружена смертельная «находка» — ФОТО

Студентка Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Ляман Сараманова шокировала пользователей соцсети Facebook фотографиями хлеба, купленного в одном из крупных магазинов сети Bazarstore, внутри которого была обнаружена… иголка!

«Эту иголку едва не проглотила моя мама, я просто не представляю, что было бы, если она проглотила бы ее! Кто бы ответил за ее жизнь?!», — написала девушка и опубликовала доказательства в виде фотографий.

Корреспондент # связался с Ляман Сарамановой, и вот какими подробностями она поделилась в интервью нашему изданию:

«Это был настоящий шок для всей нашей семьи! Мы с мамой очень любим покупать свежий хлеб из тандыра, думаю, что перед ароматом этого свежеиспеченного изделия не устоит никто. Вот и мы, частенько отламываем кусочки, наслаждаясь вкусом по дороге домой, а иногда еще мама угощает соседских ребятишек. Я даже не могу себе представить, что случилось бы, если бы эта иголка попала им…», — с дрожью в голосе говорит пострадавшая.

К счастью, для семьи Сарамановых в этот раз все закончилось счастливо. Но теперь Ляман преследует страх наткнуться на иголку в других продуктах, что неудивительно, ведь пережитое можно расценивать как настоящую психологическую травму.

Отметим, что хлеб был куплен в филиале магазина Bazarstore, расположенного недалеко от станции метро Кара Караева. Магазин имеет собственную мини пекарню, где помимо тандыра, выпекают мучные сладости и торты.

Отметим также, что после случившегося, Ляман Сараманова вместе с мамой отправилась в магазин, чтобы пожаловаться администрации на неосторожность, допущенную пекарем:

«Справедливости ради скажу, что персонал магазина пришел в негодование. Они принесли нам множество извинений, и заявили, что даже если для нас эта тема будет закрыта, то только не для них. Обещали провести расследование и наказать виновных», — рассказала Ляман #.

Однако, несмотря на извинения сотрудников магазина, вопрос – как подобная халатность могла произойти в одной из крупнейших продуктовых сетей страны — остается.