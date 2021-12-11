Хороший подарок перед Новым Годом получили жители одного южного города. Нет, до бесплатной раздачи слонов и подарков дело не дошло. Но, преуменьшать масштаб радости южногородцев тоже не стоит. Ведь, начиная с понедельника, они снова обретут возможность посещать общественные бани. Правда, добавим ложку дегтя в бочку меда, такой шанс есть не у всех.

Вход в бани будет разрешен только гражданам старше 18 лет при условии наличия сертификата о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19, иммунного сертификата или же сертификата о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19. Такой себе стимул для тех, кто еще не переболел или дважды не привился. Но, как говорилось однажды, правда по другому поводу, нет у меня для вас, товарищ Сталин, других писателей.

В общем, нужно уметь радоваться всему хорошему, что нас окружает. И не заглядывать дареному коню в зубы. Впрочем, под хвост и еще куда-то коню тоже лучше не заглядывать. Даже дареному. А в баню идти нужно в праздничном настроении, чувствуя себя обладателем выигрышного лотерейного билета. Тем более, что не только в одном южном городе, но и на пространстве всей рухнувшей империи, в состав которой южный город входил, есть давняя традиция — ходить перед Новым Годом в баню.

По этому поводу однажды даже кино сняли. Конечно, лучше не повторять все то, что учудил главный герой той киноленты. Но мыться в бане — нужно. Конечно, принять душ, лечь в ванну можно и дома. Но, как ни крути, все эти процедуры будут сугубо гигиенического свойства. Праздника для души они не создадут. Другое дело — баня! С несколькими видами парных, саун, с бассейном.

А еще есть в южногородских банях персонал, который в поте лица снимает с посетителей грязь и усталость. «Кисячи» их зовут. Пользы от них южногородцам больше, чем от иных депутатов местного парламента. Особенно от тех, кто пролез туда не для помощи народу, а для лоббирования своих бизнес-интересов, для личного обогащения. По хорошему, можно было бы поменять такого рода парламентариев на кисячи. Не уверен, что депутаты справились бы с новой работой хорошо, но вот пользы от кисячи в парламенте было бы никак не меньше.

Кстати, это еще и южногородский ответ коварному Западу. Вон, решили в стране, известной тем, что двоих ее президентов убили, а одному омлет делали в Овальном зале, некий фестиваль провести. Вроде как его посредством, сугубо виртуально, можно за демократию бороться. Понятно, что виртуальная борьба за демократию вполне похожа на виртуальную же попытку зачать ребенка. Но тут интересно другое.

Организаторы фестиваля, демонстрируя приверженность пресловутым двойным стандартам, не пригласили южногородцев на этот фестиваль. В итоге мерялись там размерами демократии без жителей этого уголка Земли. И никакой тебе, понимаешь ли, справедливой оценки такого грандиозного события, как открытие ранее закрытых бань в южном городе! Как, не замечающие этого огромного шага на пути к увеличению личных свобод граждан отдельно взятого города, могут называть себя «маячками демократии»?!

Да, живем мы в мире сплошного обмана, бесконечных иллюзий. К примеру, официальная статистика фиксирует продолжающееся падение среднемесячной зарплаты в южном городе. Но на такую мелочь не стоит обращать внимание. Ведь, открытие бань является еще одним свидетельством восстановления экономики южного города, доказательством того, сколь стремительно шагают коренные реформы по карманам южногородцев. Так что, ждем справедливой оценки такого решительного шага на пути углубления реформ, как открытие бань, со стороны МВФ и прочих структур.

Даешь, первенство южного города в «Дуинг бизнес»! Ведь, никакой, понимаешь ли, Ли Куан Ю не додумался сначала запрещать, а затем разрешать работу бань для ускорения своего экономического чуда. Так что, с южногородских реформаторов должны теперь брать пример. А им нужно не расслабляться. Можно, к примеру, проделать тот же трюк с общественными туалетами.

Уверен, эффект будет велик. Да и радость у южногородцев, после того, как откроют общественные туалеты после их закрытия, будет огромной. Впрочем, тут тоже важно соблюдать меру. Радость тоже должна быть дозированной. Достаточно пока и открытия ранее закрытых бань. Пусть теперь южногородцы побалуют себя их посещением. Заодно и помоются.