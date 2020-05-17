Идею Австралии о расследовании истоков пандемии COVID-19 поддержали 62 страны

Инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника коронавируса в мире поддержали 62 страны, сообщила австралийская телерадиовещательная корпорация АВС.

Поддержка прозвучала накануне открывающейся в понедельник в Женеве ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и неуклонно растет, передает АВС.

Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19».

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это «первым шагом» к обеспечению прозрачности.

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение. Дипломаты ЕС и Австралии все еще работали в воскресенье, чтобы убедить обе крупные державы оказать им поддержку. (interfax.ru)