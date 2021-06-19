Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович перенес операцию на колене и не сыграет до середины августа.

39-летнему шведу сделали артроскопический лаваж левого колена. Операция проходила в римской клинике.

Пресс-служба итальянского клуба сообщает, что Ибрагимович чувствует себя хорошо и скоро приступит к реабилитации.

Напомним, что Златан был травмирован в матче 35 тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ювентусом». Швед собирался сыграть за свою сборную на чемпионате Европы — 2020, но позже главный тренер скандинавов Андерссон сообщил, что Ибрагимович пропустит турнир из-за запланированной операции.

В сезоне 2020/21 швед сыграл в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов форвард забил один мяч.

Ибрагимович перешел в «Милан» в сезоне 2019/20 из МЛС. Также швед играл за «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы. (Газета.Ру)