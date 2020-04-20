Ибрагим Мамедов: «Статистика выздоровлений превысила статистику заражений»

Вчерашние и сегодняшние цифры показывают, что позитивная статистика уже стала тенденцией. Это означает начало третьего этапа.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов заявил в эфире передачи Hədəf («Цель»), на телеканале AzTV.

«Первый этап — регистрация первого заражения 28 февраля. С 28 февраля по 11 апреля наблюдалась практически непрерывная негативная тенденция, т.е. случаев заражения становилось больше, а число выздоровлений было небольшим. Но с 12 апреля стали появляться положительные цифры. Были дни, когда количество вылеченных превышало количество зараженных. «Чередование позитивной и негативной тенденции продолжилось до 18 апреля, то есть (ситуация) стабилизировались», — сказал Мамедов.

Представитель Кабмина заявил, что уже 19 апреля была подтверждена положительная тенденция (25 случаев заражения, 122 — исцеления), и статистика выздоровлений превысила статистику заражений почти в 5 раз: «Растущий разрыв в этом направлении дает нам основания говорить, что позитивная тенденция уже подтвердилась, и мы уже движемся в позитивном направлении», — отметил он.