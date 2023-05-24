Похоже, Азербайджан в очередной раз пытаются заманить в одно из подконтрольных Кремлю объединений. Российская сторона фиксирует значительный потенциал для развития сотрудничества Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на XIV международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«С учетом уникального географического расположения Азербайджана, структуры его экономики, внешней торговли, планов национального развития мы здесь видим хороший потенциал для развития взаимодействия Азербайджанской Республики с Евразийским экономическим союзом», – цитирует Оверчука ТАСС.

По его словам, сегодня в Азербайджане к тому, что делается в Евразийском экономическом союзе, проявляется очень серьезный интерес и идет диалог на экспертном уровне: «Мы очень это ценим». Но мало того, по мнению вице-премьера, «в свете нашей взаимной работы по созданию бесшовного, транспортно-логистического коридора Север-Юг очевидной экономической выгодой и для Азербайджана, и для самих государств — членов ЕАЭС было бы, конечно, вынесение таможенной границы наших стран на границу с Ираном и Турцией». Интересный ход мыслей. То есть Оверчуку кажется нормальным еще и допуск российских таможенников на наши границы с Ираном и Турцией.

Любопытно, что вообще позволяет думать кому-то, что в условиях продолжающейся агрессии России против одного из ближайших соседей, другой ближайший сосед сочтет нормальным для себя стремиться к усилению сотрудничества с ней или с подконтрольной ей ЕАЭС? То есть, понятно, что при нынешних реалиях, после всего, что Россия сотворила против соседней Украины, другие соседние государства поостерегутся иметь с ней какие-либо тесные контакты, и такие организации как ЕАЭС, ОДКБ, Таможенный союз, уже в обозримом будущем останутся в лучшем случае только на бумаге, потеряют любое практическое наполнение. Да и есть ли там, в этом самом ЕАЭС, хоть какое-то реальное полезное наполнение? Интересно, почему туда пытаются втянуть Азербайджан? И с какими последствиями могла бы столкнуться наша страна, с каким отношением международного сообщества, если б вдруг оказалась внутри этого объединения?

Ведь за годы своего существования ЕАЭС так и не принес никому ощутимой экономической пользы, зато с самого начала он явно исполнял роль некоего политического союза стран-сторонниц действующего кремлевского режима.

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Как говорит украинский экономист-международник, член Общественного Совета «Экономический дискуссионный клуб» Игорь Гарбарук, результатом военной агрессии РФ против Украины стало то, что она вышла на 1-е место в мире по количеству введенных против неё санкций, далеко обогнав такие тоталитарные государства как Северная Корея, Иран, Сирия. «Практически не осталось отраслей, которые в стране-агрессоре эти санкции не затронули. Авиа, автопром, транспорт, технологии, финансовый сектор, торговля энергоресурсами и многие другие российские отрасли демонстрируют устойчивое системное падение. Еще одной крайне необходимой и наиболее ожидаемой санкционной «вишенкой на торте», введение которой уже активно обсуждается, будут санкции против атомной промышленности России и непосредственно по отношению к корпорации «Росатом», — сообщил он.

При этом, российское правительство не оставляет попыток найти брешь в международной санкционной политике, отмечает эксперт. «Партнёрами для них выступают определённое количество стран, бизнес-корпораций и отдельных бизнесменов, для которых жажда наживы и возможность увеличения товарооборота со страной-агрессором значительно более важны, чем демократические ценности и жизни украинцев, гибнущих от ракет и снарядов российской армии. Список стран, резко увеличивших свой товарооборот с Россией, хорошо известен.

К тому же, в последнее время активно обсуждается вопрос введения «вторичных санкций» уже против тех нечистоплотных «посредников», компаний и физических лиц в третьих странах, которые прямо или опосредованно помогают России обходить введенные санкции – например, экспортировать свои энергоресурсы или же импортировать в РФ запрещённые товары или компоненты для потребностей ВПК.

Как только вторичные санкции будут введены — способы обходить введенные запреты находить станет значительно сложнее», — сказал Гарбарук.

Именно поэтому, по его мнению, в российском правительстве стараются уже сейчас под благовидным предлогом создавать новые возможности для преодоления международной санкционной политики и организации новых контрабандных коридоров.

«Одной из возможных площадок для организации, например, так называемого «параллельного импорта» может стать подконтрольное России объединение «Евразийский экономический союз», в который кроме нее входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Одним из принципов ЕАЭС является проведение «скоординированной, согласованной или единой экономической политики».

Соответственно, новому участнику данного объединения, если он примет решение о присоединении к нему, придётся выполнять принятые большинством голосов решения. Какими будут эти решения, а, главное, какими могут быть негативные последствия этих решений, предположить невозможно. Учитывая весомость и влияние Кремля в указанном союзе, исключить то, что будут приняты «решения», за которые на его участников будут наложены международные санкции, невозможно.

Сладкоголосые речи зампреда российского правительства господина Оверчука, обращённые к Азербайджану, о том, насколько будет выгодно возможное сотрудничество с ЕАЭС, могут логически впоследствии привести к санкциям и на азербайджанские бизнес-компании, к удару по экономике страны и к имиджевым потерям в международной политике. А предложение о том, чтобы вынести таможенные границы стран ЕАЭС на границу с Ираном и Турцией, логично не исключает того, что на таможенных переходах Азербайджана с Турцией и Ираном могут появиться таможенники всех участников ЕАЭС — российские, армянские, возможно белорусские и другие.

Россия всегда мягко стелет, да жёстко спать потом. И если в результате союза с ней она получит выгоду, а ее партнёр проблемы – ей это мало интересно: «ничего личного, только бизнес».

«Братские объятия» России обернулись для Украины кровавой войной, десятками тысяч жертв, разрушениями мирных домов и инфраструктуры. «Лояльная политика» по отношению к России и путину со стороны Европы обернулась против неё «газовым шантажом».

Во все времена всё, что предлагает Россия в итоге осуществляется с точностью до наоборот!

Азербайджан — великая страна с вековыми ценностями, философией и принципами жизни. Есть ли среди них «ценность» сотрудничества с убийцами, насильниками и ворами… — уверен, что нет и быть не может», — заключил экономист-международник.

Как заявил в свою очередь российский эксперт по странам Восточной Европы, журналист Радио Свобода/Эхо Кавказа Вадим Дубнов, ему кажется, что это достаточно ритуальное заявление, с одной стороны, потому что оно выдержано как бы в духе традиционной «дружбы народов».

«Но здесь есть и другой смысл, потому что Москва хотела бы нынешнее коммуникационное сотрудничество, ответственным за которое является во многом вице-премьер Оверчук, представить уже даже выше, чем просто российско-азербайджанское. Как некое общее дело всего ЕАЭС. И представить себя как некий глобальный коммуникационный центр, как глобального вдохновителя некоего большого проекта.

Я думаю, что это не приглашение в ЕАЭС, это не втягивание Азербайджана, это попытка каким-то образом прибавить риторического веса такому начинанию как ЕАЭС. Но упоминание его в столь глобальном контексте сути в общем не меняет, просто потому что Москва сейчас прежде всего занимается именно коммуникационными проектами», — заключил Дубнов.