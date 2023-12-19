На протяжении многих десятилетий армянская церковь была идейным и духовным покровителем, спонсором армянского терроризма и сепаратизма, подстрекавшая свою паству к оккупации азербайджанских земель. И сейчас, когда Армения получила уникальный шанс наладить отношения с Азербайджаном, после того как азербайджанская армия полностью восстановила территориальную целостность страны, армянский католикос Гарегин II выступает против заключения мирного договора с Баку.

Ему вторят и другие священнослужители. Так, во время воскресной проповеди глава Тавушской епархии Баграт Галстанян заявил о том, что он считает себя реваншистом и будет таковым до последней секунды своей жизни.

«Потому что это не направлено на то, чтобы ограбить нашу жизнь ни в духовном смысле, ни в нравственном, ни в физическом смысле. Это не направлено на то, чтобы постоянно преклонять колени и ползать, а наоборот, вставать и стоять перед нашим Господом и говорить: умножь мою веру, чтобы я мог выполнять Твою работу на земле. И нам следует думать, что мы совершаем Божье дело на земле, восстановление справедливости, истины и спасения. И да, это путь мести. Какой еще есть способ восстановить свой дом?», — отметил Галстанян.

По его мнению, «восстановление дома должно стать для армян ежедневной заботой».

Это заявление Галстанян прозвучало на фоне продолжения переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. Казалось, армянская церковь должна приветствовать продолжающийся диалог между Баку и Ереваном для наступления мира и спокойствия в регионе, так как христианство призывает своих адептов сеять мир и умножать благо. По этой причине было бы логично услышать от священнослужителей призывы к миру, но не в случае с армянской церковью, которая испокон веков подстрекала своих прихожан к ненависти и войне с соседними народами и государствами.

Именно армянская церковь является одним из главных виновников того, что сегодня Армения оказалась в катастрофической ситуации, когда ее судьбу решают не ее власти и народ, а внешние игроки. 30-летняя оккупация азербайджанских земель только лишь подорвала армянскую государственность. Сегодняшние проблемы Армении во внешнеполитическом курсе, постоянное пребывание населения страны в страхе и ужасе, общественная, политическая и экономическая нестабильность всецело порождены ее притязаниями на азербайджанские земли.

И сейчас Галстанян — служитель христианской религии, которая во главу угла ставит милосердие, сострадание, любовь к ближнему и непротивление злу, говорит о мести Азербайджану за то, что наша страна вернула оккупированные ранее Арменией земли. Армянская церковь должна заживлять раны, нанесенные войной, пропагандировать мир и согласие между народами, но продолжает подпитывать вражду и сеять ненависть к Азербайджану.

Продолжая влиять на армянское общество, священнослужители призывают свою паству не мириться с потерей Карабаха, не жить с Азербайджаном в мире и согласии и тем самым несут угрозу государственности Армении, чье будущее становится туманным благодаря призывам подобных Галстаняну…