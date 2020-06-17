И снова «Пандемия»: 2ral & Roof поют о вирусе, и это — не хайп

В сети появилась еще одна песня о коронавирусе: оригинальная манера исполнения, хороший текст, позитив и два оригинальных голоса — 2ral & Roof. Под псевдонимами скрываются два ярких молодых азербайджанца – Турал Гасанлы и Руфат Халафов.

Трек под названием «Пандемия» выпущен креативным агентством Six Seconds при поддержке музыкальной студии «Melody Records».

«Это было долгим оттачиванием каждой фразы, которая должна была быть, как любят говорить в мире репа, «панчем». Скорость брейнсторминга во время написания текста тянула на штраф за превышение скорости. Были затронуты актуальные события и фразы, которые ушли в народ», — рассказывает Турал Гасанлы #, подчеркивая:

«Мы не собираемся быть звездами всего лишь одной хайповой волны. Мы настроены удивлять не только своих зрителей и слушателей, но и покорять своими проектами и инновациями медийный и маркетинговый рынок, как креативное агентство Six Seconds».

Занимая должность ивент менеджера в данной структуре, Гасанлы признается, что он намерен использовать весь свой богатый опыт в сфере организаций мероприятий. Кроме того, уже более 8 лет он является популярным ведущим.

В команду «Six Seconds» также входят Руфат Халафов, занимающийся проектами и имеющий опыт работы за рубежом, маркетинг менеджер Тофик Мамедов, о котором коллеги говорят: «состоит в гражданском браке с маркетингом» и видеограф Эльман Меликов.

«Почему «Six Seconds»? В народе есть такая фраза «шесть секунд». Так вот наше агентство — это некая машина, создающая идеи очень быстро, не теряя при этом качества», — поясняет Т.Гасанлы.

Рассказывая об истории создании проекта «Пандемия», Турал признается:

«Несмотря на большое количество не очень приятых последствий, самоизоляция создала уникальную возможность для каждого человека познакомиться поближе с самим собой. Перед нами стоял выбор: предаться мысленному забвению поисков смысла жизни или использовать этот перерыв максимально продуктивно. Мы выбрали полное погружение в бесконечную вселенную креативности, границы которой зависят только от гибкости нашего ума и знаний. Не будем лукавить по поводу того, что мы фанатики творчества и являемся представителями стереотипа «одержимых идеями создавать». Для нас творчество — это вид бизнеса, который представляет собой смесь нестандартного мышления, актуальности и самовыражения».

Позитив для команды «Six Seconds» в приоритете:

«Одна из главных целей любого нашего продукта является его позитивность на фоне определенного негатива в связи с последними событиями. Как бы банально это не звучало, но это однозначно является нашим гражданским долгом: делать все, что в наших силах для того, чтобы поддерживать оптимистичный настрой людей в это нелегкое для всего мира время», — заключил Турал Гасанлы.

Послушать трек «Пандемия» можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=5anKpE0gl2g