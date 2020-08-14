И снова о соглашении Израиль-ОАЭ

Договоренность между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами о нормализации двусторонних отношений вызвала вполне закономерное неприятие со стороны руководства Палестины, ХАМАС и ФАТХ, хотя иницииатор соглашения Дональд Трамп в совместном заявлении с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом назвал соглашение историческим прорывом, который будет способствовать миру на Ближнем Востоке. Ведь Трампу удалось добиться замораживания планов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу Иордана и распространению на них израильского суверенитета.

Однако, наряду с Палестиной, ХАМАС и ФАТХ решительное неприятие и осуждение высказали договоренности Турция и Иран, последний назвал решение ОАЭ и Израиля «стратегической глупостью», которая усилит сопротивление еврейскому государству в регионе, Турция же обвинила Абу-Даби в «предательстве палестинских интересов», а президент Раджап Тайип Эрдоган вообще пригрозил приостановкой отношений с Абу-Даби и отзывом оттуда посла. По его словам, это соглашение – «непростительный шаг в сторону Палестины», а МИД Турции назвал его «лицемерным по отношению к Палестине».

Правомерность такой жесткой реакции Анкары прокомментировал для # турецкий политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— И Израиль, и ОАЭ являются независимыми суверенными государствами, которые имеют абсолютное право на выбор своих друзей и врагов. Причем здесь Турция? Ведь сама Анкара в какой-то период даже состояла в военном сотрудничестве с Израилем, достаточно большое число турецких военных обучались в этой стране, израильские военные техники использовались в турецкой армии. Сегодня МИД Турции выступил с заявлением о возможном отзыве своего посла из Эмиратов. Это же скандал, исходя из каких-таких соображений было сделано такое заявление?

Следует признать, что между ОАЭ и Турцией существуют достаточно серьезные разногласия, более того, между двумя странами идет гибридная война, которая охватывает территории, начиная от Кавказа и до Ливии и ряда африканских стран — и Сомали, где, кстати размещена турецкая военная база, и Сомалиленда, где размещена эмиратская армия, и Джибути, и т.д. Это большое и серьезное идеологическое противостояние между Турцией и ОАЭ, поскольку Анкара пытается проводить свою идеологическую линию — «Братьев-мусульман» в ряде мусульманских стран, а Эмираты хотят расширять салафизм под контролем своих шейхов. Вот такая война за умы мусульманского мира идет между Турцией и Эмиратами.

Что же касается Израиля, то Турция последняя страна, которая может вмешиваться во внешнюю политику этого государства. Турция не состоит с этими странами в каком-то блоке, не имеет с ними границ, по этой причине реакцию МИД Турции можно расценивать как чрезмерно неадекватную. Ведь Израиль когда-то был самым близким военным союзником Турции на Ближнем Востоке. Кстати, в нормализации отношений с Израилем сейчас заинтересована даже сама правящая Партия Справедливости и Развития, товарооборот между странами превышает миллиард долларов в год. Т.е. запрета на торговые и экономические связи между странами нет, все продолжается в обычном режиме, просто пока отсутствует там турецкий посол. Поэтому совершенно непонятна реакция Турции.

Да, разумеется, это соглашение разделит мусульманский мир, кроме того Израиль следует держать под контролем, но заявления на эту тему должна делать не Турция, а ряд других стран. Смотрите, только Турция, ну и Иран, так жестко осудили это соглашение. Турция не должна вмешиваться в этот процесс. Тут надо придерживаться внешнеполитической доктрины Турецкого государства без связи с тем, кто находится сегодня во главе государства, и какая партия является правящей.