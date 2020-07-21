И снова долма, и снова армяне: Первый канал поддержал провокацию Левона Оганезова – ВИДЕО

Вчера в эфире Первого канала (Россия) в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой народный артист России Левон Оганезов готовил «армянскую» долму.

Как сообщает #, своего гостя Малышева представила, как «заслуженный армянин всех времен и народов». С персонажами — все понятно. Непонятно лишь отношение руководства Первого канала – главного телевизионного вещателя России к этой клоунаде в своем эфире. Руководства, которое в очередной раз допускает провокацию, поощряя армянские потуги по всем направлениям.

Примечательно, что эфир был показан в повторе. Впервые Малышева с Оганезовым готовили долму в эфире Первого канала 10 июня 2019 года. То есть, почти год назад.

Неясно, для чего на канале решили повторить выпуск именно в момент обострения ситуации на азербайджано-армянской границе, где, напомним, 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу азербайджанские позиции.

Программа начинается с заявления Малышевой о том, что «на кухне у нас сегодня армянская долма», заявив, что очень многие народы эту долму готовят, и, далее цитата: «у нас было целое научное исследование – какой же народ лучше всех, больше всех и дольше всех готовит долму».

Победили, как выяснилось, армяне. О каком «целом научном исследовании» говорит популярная ведущая? Кто его проводил и где обнародованы результаты этого исследования? В больных умах армян разве что. Потому как в декабре 2017 года азербайджанская долма была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Неужели об этом не знали, или, в лучшем случае, подзабыли на Первом канале?

Далее передача развивалась по чисто армянскому сценарию, и практически ничего интересного в ходе этого фарса не произошло. Разве что забавный казус.

Левон Оганезов, перебил Малышеву, которую чуть было не понесло в этимологию слова, и, спасая ситуацию, выпалил:

«Вы знаете это слово… даже у шведов есть долма, у шведов! Потому что шведский король Карл Четвертый…

— Тоже был армянин? – перебивает его Малышева

— Хуже,- ответил Оганезов. «Он долго жил в Турции (!) и его там обучали разным…

— Премудростям, — подсказала ведущая

Далее Оганезов поведал миру о том, что арцах, которым принято «запивать» долму – это водка и, внимание, «местность в Армении». А также заявил: «Я не хочу хвалиться, но дело в том, что первые армяне появились тогда, когда древних греков не было в помине».

Вот такая содержательная передача получилась у Малышевой, в ходе, которой мы «узнали» о том, что есть нации хуже древних армян, что арцах – не только самогон, но и местность в Армении, и о том, что можно повязать флаг своей страны себе на пузо.

Гость и хозяйка эфира, перебивая друг друга в скользких местах, поведали миру о том, что шведский король научился готовить блюдо в Турции. И на этом можно поставить точку, напомнив Первому телеканалу о том, что слово «долма» происходит от азербайджанского глагола «долдурмаг» (заполнять), который точно передает технологию приготовления этого традиционного блюда азербайджанской национальной кухни — виноградные листья начиняются мясным фаршем.

Было бы куда забавней, если бы нации, чей представитель готовил вчера (!) долму в эфире, хотя бы хватило ума назвать блюдо, скажем, «айрапет». Возможно, тогда появились бы новые интересные «факты», и шведского короля заменили бы на первого египетского фараона, которого армяне научили готовить свое национальное блюдо. Но ума не хватило. Народу, лишенному не то, чтобы совести, чести, но даже простой логики.

Поэтому мы, азербайджанцы, будем дальше готовить свою долму. И никогда не повяжем флаг нашей страны на пузо, превратив его в фартук, и, лишь в торжественных, особых случаях, покроем нашим флагом плечи – чувствуя себя под его тяжестью защищенными и непобедимыми.

Видео здесь : https://www.youtube.com/watch?v=aL45ZZMFSK8