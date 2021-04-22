И Словакия высылает российских дипломатов

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства, передает ТАСС со ссылкой на его заявление.

По его словам, российские дипломаты должны уехать из страны в течение недели.

«Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней», — заявил Хегер.

Таким образом Словакия отреагировала по призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить солидарность с ней.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о сокращении состава посольства России в Праге до уровня дипмиссии Чехии в Москве.