И чему удивляется СНБ Армении?

С продвижением азербайджанской армии, освобождающей оккупированные Арменией территории, в Ереване усиливается истерика. Так, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении болезненно отреагировала на заявление Службы государственной безопасности Азербайджана о намерении армянских спецслужб устроить теракты в местах массового скопления людей.

В своем заявлении СНБ назвала нелепостью и плодом больного воображения сообщение азербайджанских спецслужб о том, что Ереван готовит теракты в крупных городах Азербайджана.

В качестве оправдания в СНБ отмечают, что «такие нелепые заявления бессмысленно комментировать, однако можно предположить, что переброшенные в Азербайджан в промышленных масштабах боевики-джихадисты, террористические группировки и их приспешники рано или поздно выйдут из-под контроля, и тогда бакинскому военно-политическому руководству ничего не остается, как приписать Армении все негативные сценарии».

Подобный ответ абсурден в силу того, что главным оружием Армении при решении политических проблем во все времена, безусловно, был терроризм. Он достиг таких международных размахов, что в США ввели даже соответствующий термин «армянский терроризм». Этот термин был официально употреблен в ежемесячном бюллетене Госдепа за август 1982 года, хотя история армянского терроризма началась еще в конце XIX века, оставляя свой кровавый след не только на территории Азербайджана.

Стоит вспомнить теракты в московском метро 8 января 1977 года, убийства в 70-80 годы XX века Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА) турецких дипломатов, участие в Карабахской войне известного террориста Монте Мелконяна, позднее возведенного в Армении в ранг национального героя.

В декабре 2013 года Центральное разведывательное управление США, действуя в рамках Закона о свободе информации рассекретило свой доклад от 1984 года об армянских террористических группах. В данном докладе говорилось об организации АСАЛА, как о растущей угрозе для ряда политических интересов США. И хотя было отмечено, что большинство нападений АСАЛА осуществлялось против турок, несколько объектов Западной Европы и США также были поражены. В данном докладе также была отражена политика двойных стандартов западноевропейских стран, поскольку «некоторые западноевропейские страны достигли договорённости с АСАЛА, давая свободу террористам по преследованию турецких целей в обмен на обещания не нападать на коренных граждан этих стран». Всего же, по утверждению американской разведки, в результате террористической деятельности ASALA и JCAG с 1975 года было убито 50 официальных лиц и граждан Турции, было произведено более 200 взрывов.

По предположению корпорации RAND и Мемориального Института по предупреждению терроризма, армянские террористы вошли в состав вооруженных сил Армении и в период 1988—1994 гг. участвовали в нагорно-карабахском конфликте.

Помимо этого, армянские спецслужбы причастны к серии взрывов пассажирских и грузовых поездов бакинского направления в период с 1990 по 1994 годы на территории России, Азербайджана и Грузии. В марте и июле 1994 года на станциях Бакинского метрополитена произошли два террористических акта, к которым также причастны армянские спецслужбы.

С учетом опыта прошлой войны и того, что в настоящее время Армения проигрывает азербайджанской армии, армянские спецслужбы вновь могут прибегнуть к совершению террористических актов в отношении мирного населения Азербайджана. Ракетный удар по Гяндже, а также не прекращающиеся обстрелы населенных пунктов Азербайджана наглядно свидетельствуют о варварской тактике Армении, взявшей на прицел гражданские объекты и мирное население.