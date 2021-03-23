Хью Грант по завершении съемок фильма «Пять глаз» решил задержаться в Анталье

Известный британский актер Хью Грант отдыхает со своей семьей в Анталье, куда он приехал на съемки фильма, сообщает Агентство Анадолу.

По завершении съемок фильма «Пять глаз» режиссера Гая Ричи, где также получил роль Джейсон Стэтхем, Грант решил задержаться в туристической столице Турции еще на некоторое время.

Вместе со своей супругой Анной Элизабет Эберштейн и детьми актер остановился в отеле в туристическом центре Белек в районе Серик.

Супружеская чета сыграла здесь в гольф.

Семья известного актера была также замечена в ресторане отеля.

| 2021-03-23T19:38:42+04:00 23 марта 2021, 21:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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