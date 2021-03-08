Хуситы заявили, что запустили по Саудовской Аравии восемь ракет и 14 беспилотников

Мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в воскресенье территорию Саудовской Аравии при помощи восьми баллистических ракет и 14 заминированных беспилотников. Об этом, как передает телеканал Almasirah, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, ударам были подвергнуты объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура, а также другие «военные цели» в районе Даммама и провинциях Асир и Джизан. Сариа также указал, что эти обстрелы стали шестой по счету «операцией сдерживания».

«Она проведена в рамках нашего естественного и законного права отвечать на эскалацию со стороны агрессора и его удушающую блокаду [Йемена]», — сказал он.(ТАСС)