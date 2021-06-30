Анкара готова к углублению сотрудничества с Душанбе в сфере обороны, безопасности и оборонной промышленности.

Об этом, как передает Анадолу, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар перед началом переговоров с таджикским коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

Акар также заявил о готовности Турции поделиться с Таджикистаном своим опытом в обеспечении безопасности границ и борьбе с терроризмом.

Глава турецкого военного ведомства выразил уверенность, что турецко-таджикские отношения будут и впредь развиваться в позитивном ключе. Хулуси Акар также подчеркнул важность существующего между двумя странами конструктивного сотрудничества в борьбе с террористической организацией FETÖ.

По его словам, братский Таджикистан является важным партнером Турции в Центральной Азии. Акар напомнил, что две страны связывают крепкие исторические, культурные и религиозные узы.

В свою очередь Шерали Мирзо подчеркнул важность расширения сотрудничества между вооруженными силами Турции и Таджикистана. Министр отметил, что Турция и Таджикистан наладили успешное взаимодействие в рамках международных и региональных структур.

Он указал, что Анкара и Душанбе выступают с общей позиции по важным вопросам международной и региональной политики. Глава ведомства обратил внимание на поддержку, оказываемую Турцией и Таджикистаном друг другу на международной арене.

Он напомнил также, что сотрудничество двух стран, в числе прочего, включает обеспечение региональной стабильности и борьбу с терроризмом.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в среду в Душанбе, куда он прибыл с официальным визитом, с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

У здания Минобороны Таджикистана состоялась церемония встречи высокого гостя.

Акар приветствовал строй почетного караула, после чего состоялась переговоры в узком и расширенном составах.

Как сообщается, стороны обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности.

Накануне турецкий министр побывал с визитом в соседнем Кыргызстане.