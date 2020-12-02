Хулуси Акар рассказал о ходе строительства Совместного центра по мониторингу в Карабахе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил во вторник о Строительстве совместного центра по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает Анадолу.

«Строительство здания Центра продолжается. Наши военнослужащие приступят к своей миссии в очень сжатые сроки», — сказал Акар.

​По его словам, в​​​ совместном центре будут работать турецкий и российский генералы. ​​​​​​​

«Офицеры двух стран будут сообща участвовать в мониторинге режима прекращения огня, с тем, чтобы перемирие носило долгосрочный характер», — сказал турецкий министр.

Акар напомнил, что переговоры по техническим аспектам функционирования центра проводились под контролем заместителей глав оборонных ведомств Турции и РФ.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что Азербайджан одержал победу не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте.

Министр нацобороны Турции отметил, что турецкие специалисты также продолжают программу повышения уровня подготовки ВС Азербайджана.

«Мы готовы делать все возможное для наших братьев в Азербайджане. В этом не может быть никакого сомнения», — подчеркнул Акар.