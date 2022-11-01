Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных разговорах с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым подчеркнул значимость продолжения действия соглашения по «зерновому коридору» в Черном море.

Акар обсудил с собеседниками последнее развитие событий вокруг экспорта агропродукции из трех южных портов Украины.

«Подчеркнута значимость сохранения действия «зернового соглашения», которое позволило безопасно экспортировать нуждающимся уже более 10 млн продукции, что внесло весовым вклад в устранение всемирного продовольственного кризиса. Соглашение также доказало свою эффективность в вопросе продвижения диалога и сотрудничества по урегулированию проблем. Указано на быстроту и удобство морских перевозок в вопросе поставок агропродукции. Отмечена значимость четкого разделения вопроса инициативы «зернового соглашения» и условий ведения боевых действий», — говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.