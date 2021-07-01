В ходе встречи с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в свою страну.

Об этом, как передает Анадолу, Акар сообщил на пресс-конференции после встречи с Рахмоном.

«Я проинформировал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о намерении президента Турецкой Республики нанести визит в Таджикистан в ближайшее время», — цитирует Акара НИАТ «Ховар».

Глава оборонного ведомства назвал плодотворной встречу с главой таджикского государства, отметив, что у него была благоприятная возможность узнать личное мнение президента Таджикистана по региональным вопросам.

Акар выразил уверенность, что визит и двусторонние встречи высших руководителей двух стран придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между министерствами обороны.

«Сегодня мы также обменялись мнениями по некоторым вопросам сотрудничества. Могу сказать, что у наших стран схожая позиция по международным вопросам. Мы рассматриваем Республику Таджикистан как дружественную, братскую страну и важного партнера в Центральноазиатском регионе», — сказал Министр национальной обороны Турции.

По его словам, стороны также обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе по ситуации в Афганистане.

«После сегодняшней встречи с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном министерствам обороны обеих стран и дальше необходимо укреплять сотрудничество в различных областях, включая оборону, и еще больше активизировать двусторонние визиты, чтобы придать новый импульс улучшению сотрудничества между двумя странами, особенно между нашими министерствами», — сказал Акар.