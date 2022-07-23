Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила российскую армию в пытках военнопленных и гражданских лиц в южных регионах Украины — на оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

Правозащитники ссылаются на свидетельства десятков людей. По их рассказам установлено более 40 случаев, когда российские военные могли иметь отношение либо к исчезновениям мирных жителей, либо к их необоснованным задержаниям.

Human Rights Watch отмечает, что некоторые узники не имели контактов с внешним миром, многие подвергались пыткам. Также правозащитники задокументировали пытки трёх военнопленных, двое из которых умерли.

«Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в бездну страха и дикого беззакония», — заявила старший эксперт правозащитной группы по Украине Юлия Горбунова. Она упомянула пытки, бесчеловечное обращение, незаконные задержания, говоря о возможных военных преступлениях. «Российские власти должны немедленно положить конец таким нарушениям и осознать, что они могут и будут привлечены за это к ответственности», — подчеркнула Юлия Горбунова.

Среди людей, которых задерживали и пытали, были, в частности, организаторы и участники антироссийских протестов, журналисты, местные чиновники, обращает внимание «Медуза» в сообщении о докладе Human Rights Watch.

Российские власти отрицают причастность своих военных к преступлениям в Украине.