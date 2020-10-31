Хроники войны: видим, слышим, делаем выводы

Отечественная война, которую ведет ныне Азербайджан, сделала граждан нашей страны особо чувствительными к вопросам уважения ее суверенитета и территориальной целостности. Эти вопросы всегда были важны и актуальны, но ныне, когда идет война, когда за освобождение нашей Родины отдали жизни многие патриоты, солдаты и офицеры, малейшая попытка поставить под сомнение справедливость выбранного Азербайджаном пути, воспринимается невероятно остро.

Это обязаны понимать представители всех зарубежных , транснациональных компаний, работающих в нашем государстве. Приведу конкретные примеры действий с их стороны, неприятно удививших граждан Азербайджана. Начну с того, что 21 октября официальная страница McDonalds в Азербайджане выпустила пост с надписью на картинке «Карабах — это Азербайджан» и комментарием «Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана! »

Ранее на странице BurgerKingaz были опубликованы 2 поста, которые относятся к теме карабахского конфликта. Но, вскоре эти посты были убраны. Почему? Потому, что армянская сторона начала предъявлять свои претензии. «Отвратительно. Пора @McDonalds забрать франшизу у Азербайджана. Давайте нажмём на них, люди!», — написал на своей странице в «Твиттере» американский рок-музыкант армянского происхождения и вокалист группы System of a Down Серж Танкян.

Говоря просто и без обиняков, McDonalds и BurgerKing поддались давлению армянской стороны, убрав посты в поддержку Азербайджана. Хотя, в них не было ничего, что противоречило бы международному праву. Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Для всего мира Карабах — это Азербайджан. Для всего, кроме Армении. Стало быть, убрав посты в поддержку территориальной целостности Азербайджана, McDonalds и BurgerKing заняли ту же позицию, что Армения.

Естественно, после подобных действий этих компаний, в нашей стране вовсю звучат призывы бойкотировать данные заведения и отозвать у них франшизу, выдворив из Азербайджана. Возмущение, впрочем, вызывают не только их действия. Появилась информация о том, что Johnson & Johnson финансирует террористический режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Согласно распространенной в социальных сетях информации, финансовый директор британского подразделения компании Ани Акопян начала сбор средств для сепаратистского режима и заявила, что Johnson & Johnson добавит 50% к собранной сумме. Этим шагом компания поддерживает террористическую организацию, которая использует запрещенные кассетные бомбы против гражданского населения Азербайджана.

Пользователи социальных сетей направили в Johnson & Johnson письма по поводу расследования действий Акопян и приостановления этой акции. В противном случае предлагается запретить ввоз в Азербайджан всех товаров, производимых компанией. И это будет правильным шагом. Нужно уметь заставлять всех и каждого проявлять уважение к Азербайджану,.

Это, кстати, касается не только зарубежных компаний, но и многих гостей нашей страны, что ранее приезжали на различные фестивали, форумы, давали тут концерты, признаваясь в любви к Азербайджану. Директор Baku Jazz Festival Лейла Эфендиева написала на своей странице в Фейсбук очень правильный и важный пост. В котором сообщила, что у организаторов Baku Jazz Festival есть список всех тех музыкантов, которые в эти сложные для Азербайджана времена повернулись к нам спиной.

» Начну с иностранных исполнителей. Некоторые из них были в Баку, ели, пили, гуляли, оставались в лучших отелях, получали свой тройной гонорар, потом очень скоро забыв обо всем хорошем, не имея понятия о конфликте, заняли позицию. Есть ещё такие как, к примеру, всем известный арабский исполнитель джаза Дафер Юсиф, несколько лет играл с Сарабским, сейчас выступил в рамках провокационного концерта в пользу армянских сепаратистов. Он не был в Баку и уже никогда не будет. Меня спрашивают, отмечают в постах по этому поводу. Так вот отвечаю, дорога в Азербайджан посредством джаз фестиваля для этих музыкантов закрыта навсегда. И все разговоры о том, что культура и политика не связаны и все такое, уже не сработают. Война показала нам наглядно кто есть кто, мы все видим и делаем выводы», — указала она.

Коснулась директор Baku Jazz Festival и тех «азербайджанских» музыкантов, которые не проронили ни слова в пользу страны . «Мы не принимаем никаких оправданий типа «мы люди культуры и так далее ..» или «у меня много друзей соседней национальности» или «а завтра у меня будут концерты за границей и тогда.. «. Настало именно то время, когда абсолютно каждый должен проявить свое отношение к происходящему. Музыкант, историк или продавец. Нет и не может быть никакой середины. Отмалчиваться сегодня значит иметь каменное сердце и нечистую совесть», — справедливо указала Л.Эфендиева.

Ровно тоже самое имеет смысл сказать и про зарубежных участников Габалинского фестиваля классической музыки, джаза и мугама, что проводится с 2009 года. В этом году по причине коронавируса он не проводился. Но ведь в прежние годы его гостями и участниками были десятки, если не сотни исполнителей из самых разных стран мира. В их числе были и такие всемирно известные артисты, как Денис Мацуев и Оксана Яблонская. Ну и где все они сейчас, где их голоса в поддержку Азербайджана? Нет ничего подобного.

Молчат и участники, а также победители Бакинского международного фестиваля мугама и близкой ему по жанру музыки. А ведь это тоже сотни представителей культуры из самых разных стран, что посещая Баку, захлебывались от слов восторга красотами нашей столицы, гостеприимства азербайджанцев, величия нашей культуры. Обо всем этом, поддержав Азербайджан, говорить нужно сейчас, когда наша страна наиболее нуждается в такого рода речах, а не потом.

Эта прописная истина актуальна и для участников ежегодного фестиваля «Жара». Да, его организатор Эмин Агаларов занял правильную , патриотичную позицию. Но где голоса всех этих Филиппов Киркоровых, Григориев Лепсов , Алексеев Чумаковых и прочих Зар?! Не «дышат» они, играют в молчанку. Имеет ли смысл приглашать этих господ и дам в дальнейшем? Решать Э.Агаларову, но то, что поступают эти люди подло, не вызывает сомнений. Как, впрочем, и участники многочисленных самых различных научно-практических конференций, «политические гастролеры» из разных государств. Промолчавших сейчас не имеет смысла далее приглашать в Азербайджан. Пускай себе «бегают между струек» где-нибудь в ином месте.