Хороший пример по соседству

Самая неблагоприятная ситуация с распространением вируса на Кавказе сегодня наблюдается в Армении. И в этой связи там растет общее беспокойство, которое выплескивается и в СМИ. Некоторые издания дошли до того, что обвиняют в таком положении вещей лично премьер-министра Никола Пашиняна. Впрочем, понятно, что это либо результат истерии, либо не слишком умная попытка оппонентов новой власти воспользоваться напряженной ситуацией в своих политических целях.

Например, как отмечает издание «Еркрамас», до коронавирусного кризиса премьер Армении любил соперничать с Грузией, а также с Азербайджаном по экономическим показателям и, к удивлению соседей, выставлять свою страну региональным лидером. «Бархатная» революция переместилась в плоскость статистики.

Но сейчас, пишет армянский портал, Пашинян не хочет замечать реальную, коронавирусную статистику. Ему это невыгодно, так как «мы стали региональными лидерами, обойдя в плохом смысле, как Грузию, так и Азербайджан. В расчете количества заразившихся на 1 млн. населения впереди нас лишь Иран. У других наших соседей ситуация сравнительно лучше. Несомненно, обойти Армению стороной коронавирус не мог. Это проблема, с которой столкнулись все страны. Однако проблема у нас осложняется некомпетентностью и лживостью власти. Коронавирус бьет во всем мире по популистской и дилетантской власти. Он выявляет ее пустоту и опасность. И как следствие, страдают те страны, в которых народ терпел популизм и демагогию».

Действительно, по последним данным в Армении официально зарегистрировано 822 случая заражения, а в Грузии – 170, то есть в 5 раз меньше.

И это в условиях, когда по количеству населения Грузия превосходит Армению, все ее границы до кризиса были открыты, а число принимаемых туристов больше в 4 раза. То есть были все причины, чтобы Грузия получила худшие, чем у армян, показатели в плане распространения коронавируса, однако мы видим прямо противоположную картину.

Сам министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отмечает, что темпы распространения коронавируса у них пока не удается остановить. Он представил диаграмму, которая показывает, что за последнюю неделю число заболевших COVID-19 почти удвоилось. И уже на протяжении трех недель, каждый день обнаруживается столько же случаев, сколько было зафиксировано за предыдущие сутки.

22 марта в Армении было 194 случая заражения, в течение последующих семи дней этот показатель достиг 400. Спустя еще неделю – уже 800.

И это при том, что в стране действует режим ЧП, введены серьезные ограничения для передвижения.

Но судя по всему, Грузия сегодня может служить примером далеко не для одной лишь Армении. Известный британский еженедельник Telegraph пишет, что Грузия выделяется среди народов Европы как страна, которая неожиданно хорошо справилась с глобальной пандемией, и отмечает, что Великобритания могла бы научиться у нее этому, чтобы избежать полного карантина.

«До появления коронавирусной инфекции у Грузии был неблагоприятный глобальный индекс безопасности здравоохранения, который измеряет способность страны справиться с болезнями. В прошлом году кавказская страна занимала 42-е место по степени готовности. Бывшая советская страна выглядела неважно по сравнению с высокими рейтингами Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Швеции. Но, поскольку на прошлой неделе число инфицированных Covid 19 превысило миллионную отметку, Грузия выделяется среди европейских народов как страна, которая неожиданно хорошо справилась с глобальной пандемией», — говорится в статье британского издания.

Отметим, что об успехах Грузии в сдерживании эпидемии сообщали и в американских СМИ. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария дал интервью телеканалу FoxNews, в котором рассказал про причины успеха Грузии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, самый ранний запрет авиасообщения с зараженными странами — в конце января, и проверка температуры прилетающих в аэропортах, позволили сгладить начало эпидемии в Грузии.

Между прочим, и Азербайджан в качестве ближайшего соседа и стратегического партнера Грузии вполне мог бы перенять у нее, посредством хотя бы видеоконсультаций, все те методы, которые позволяют Тбилиси до сих пор удерживать ситуацию с заразой под хорошим контролем.

У себя в стране мы имеем весьма приблизительное представление о том, где именно и в каких условиях содержатся люди с подозрением на эту болезнь, а Грузия уже начала поэтапный переход к лечению пациентов с коронавирусом в легкой форме в домашних условиях. Об этом заявила на брифинге 6 апреля глава Минздрава Грузии Экатерине Тикарадзе.