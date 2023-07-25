Политик Михаил Ходорковский вслед за Алексеем Навальным назвал незаконным арест бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина).

«Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан», — написал оппозиционер в телеграм-канале.

При этом Ходорковский подчеркнул, что Стрелков — преступник «в соответствии с решением голландского суда по делу о сбитом гражданском самолете». Кроме того, он по заказу Кремля принимал участие в «вооруженной провокации» в Украине в 2014 году, напомнил политик.

Ходорковский также сравнил Стрелкова с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сказав, что, если последнего судили бы за его речь «о причинах войны с Украиной», то он был бы против такого обвинения. При этом оппозиционер напомнил, что Пригожин якобы «заказал» его убийство.

«Некоторые забыли, что он публично объявил на меня „заказ“. И „заказ“ не отменен. Если я попаду в перекрестье его прицела — думаю, он нажмет крючок не колеблясь. Взаимно», — написал Ходорковский.

Стрелкова задержали 21 июля по обвинению в экстремизме из-за двух постов в его соцсетях. Он не признал вину. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее Навальный назвал Стрелкова политзаключенным. Находящийся в тюрьме оппозиционер заявил, что арест Стрелкова основан на фиктивном и сфабрикованном деле об экстремизме, которое он назвал «нелепым и очевидно политически мотивированным обвинением».

По словам политика, Гиркина необходимо судить за все его преступления, совершенные в ходе боевых действий в Украине. Навальный напомнил, что Стрелков уже заочно приговорен нидерландским судом к пожизненному заключению в рамках дела о крушении лайнера авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в июле 2014 года. Однако, подчеркивает он, нынешний арест Гиркина не связан с его преступлениями, а является инструментом для защиты интересов власти и подавления критики в адрес министра обороны Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.

«Безусловно, критика Стрелкова — это критика справа. Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И давал советы, как половчее есть людей. И как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну», — отметил Навальный. /moscowtimes.ru/